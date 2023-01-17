Псарёва (Псарёва) Евдокия (Дина) Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Псарёв Федор Данилович
Мать: Псарёва Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псарёва (псарёва) Александра Савельевна
Отец ребёнка: Псарёв Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катанцева (псарёва) Валентина Савельевна
Отец ребёнка: Псарёв Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Псарёв Савелий
Смерть
Неизвестно