(Аширова) Бибижямиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аширова) Бибижямиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ашир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Айтуган

Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Васфижамал

Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна

Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Самига

Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Миннебикэ

Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий

Рождение ребёнка
1882

Сын: Миннежан

Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий

Рождение ребёнка
1889

Сын: Минхаж

Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий

Рождение ребёнка
04.10.1895

Сын: Нургали

Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Махруйбика

Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий

Смерть
Неизвестно

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