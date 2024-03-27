(Аширова) Бибижямиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ашир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Айтуган
Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Васфижамал
Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна
Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Самига
Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Миннебикэ
Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Миннежан
Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Минхаж
Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий
Рождение ребёнка
04.10.1895
Сын: Нургали
Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Махруйбика
Отец ребёнка: Тимергалиев Миннегазий
Смерть
Неизвестно