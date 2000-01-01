Крючков Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Крючкова ?
Рождение ребёнка
21.09.1925
Сын: Крючков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Крючкова ?
Место жительства
Неизвестно
д.Асеевки Феризковский раойн Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крючков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Крючкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крючкова ?
Смерть
Неизвестно