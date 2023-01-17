Батаногов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Батаногов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Батаногова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Марья Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Давыдовна
Место жительства
Неизвестно
Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
прадед, родня