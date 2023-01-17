Батаногов Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батаногов Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Батаногов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Батаногова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Марья Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Давыдовна

Место жительства
Неизвестно
Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
прадед, родня
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