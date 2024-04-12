Бессонова (Волкова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Волкова) Вера Александровна

Место рождения

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Волков Александр Родионович

Мать: Волкова Павла Титовна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Бессонов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Бессонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Бессонов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Михаил

Смерть
Неизвестно
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