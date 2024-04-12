Бессонова (Волкова) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Волков Александр Родионович
Мать: Волкова Павла Титовна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Бессонов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Бессонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Бессонов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бессонов Михаил
Смерть
Неизвестно