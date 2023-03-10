Меледина (Фефилатьева) Антонина Александровна
Место рожденияд.Великопольская, В-Тоемского р-на, Архангельской обл
Дата рождения23.11.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923
д.Великопольская, В-Тоемского р-на, Архангельской обл
Бракосочетание
24.02.1954
г.Архангельск
Рождение ребёнка
20.01.1955
Дочь: Билык Галина Александровна
Отец ребёнка: Меледин Александр Михайлович
г.Архангельск