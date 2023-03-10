Меледина (Фефилатьева) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меледина (Фефилатьева) Антонина Александровна

Место рождения

д.Великопольская, В-Тоемского р-на, Архангельской обл

Дата рождения

23.11.1923

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923

Отец: Фефилатьев Александр Кириллович

Мать: Фефилатьева Анна Семеновна

д.Великопольская, В-Тоемского р-на, Архангельской обл
Бракосочетание
24.02.1954

Муж: Меледин Александр Михайлович

г.Архангельск
Рождение ребёнка
20.01.1955

Дочь: Билык Галина Александровна

Отец ребёнка: Меледин Александр Михайлович

г.Архангельск
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