Уточнить Родство Кондрат Никифоров
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
МатьМарина Иванова1759 г.р.
ОтецНикифор Никифоров1736 г.р.
Супруги
Акилина ЕпифановаНеизвестно г.р.
Дети
Мартин Кондратов14.04.1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никифор Никифоров
Мать: Марина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Епифанова
Рождение ребёнка
14.04.1834
Сын: Мартин Кондратов
Мать ребёнка: Акилина Епифанова
Смерть
Неизвестно