Уточнить Родство Кондрат Никифоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Уточнить Родство Кондрат Никифоров

Автор
АЛ
Лапкина А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Мать
Марина Иванова1759 г.р.
Отец
Никифор Никифоров1736 г.р.
Супруги
Акилина ЕпифановаНеизвестно г.р.
Дети
Мартин Кондратов14.04.1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифор Никифоров

Мать: Марина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Епифанова

Рождение ребёнка
14.04.1834

Сын: Мартин Кондратов

Мать ребёнка: Акилина Епифанова

Смерть
Неизвестно

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