Алиев Айнетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Айнетдин

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

12.06.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1835

Отец: Рафеков Али

Мать: Хамида

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Бракосочетание
1860

Жена: Алиева Хубиджан

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Айнетдинов Синатулла

Мать ребёнка: Алиева Хубиджан

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
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