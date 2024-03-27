Алиев Айнетдин
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения12.06.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1835
Отец: Рафеков Али
Мать: Хамида
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Бракосочетание
1860
Жена: Алиева Хубиджан
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
01.01.1867
Сын: Айнетдинов Синатулла
Мать ребёнка: Алиева Хубиджан
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии