Иван
мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Дети
Дедова (Предположительно) Мария Ивановна29.07.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.07.1914
Дочь: Дедова (Предположительно) Мария Ивановна
Мать ребёнка: (Минаева) Неизв Ивановна
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно