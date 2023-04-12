Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иван

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Дети
Дедова (Предположительно) Мария Ивановна29.07.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
29.07.1914

Дочь: Дедова (Предположительно) Мария Ивановна

Мать ребёнка: (Минаева) Неизв Ивановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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