Ермолаева Лукерья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадеев Агап
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Агапов Илья
Отец ребёнка: Фадеев Агап
Рождение ребёнка
1860 ст.
Рождение ребёнка
15.03.1863
Сын: Агапов Яков
Отец ребёнка: Фадеев Агап
Рождение ребёнка
13.09.1865 ст.
Смерть
Неизвестно