Ермолаева Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Лукерья

Место рождения

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

1858 г.р.
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1863 г.р.
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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Агап

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Агап

Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Агапов Илья

Отец ребёнка: Фадеев Агап

Рождение ребёнка
1860 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Агап

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.03.1863

Сын: Агапов Яков

Отец ребёнка: Фадеев Агап

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.09.1865 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадеев Агап

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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