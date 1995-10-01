Трушкова (Шарыгина) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкова (Шарыгина) Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1908

Дата смерти

01.10.1995

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908

Отец: Шарыгин Александр Иванович

Мать: Шарыгина Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
07.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трушков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трушков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плишкина Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Трушков Алексей Иванович

Смерть
01.10.1995
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
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