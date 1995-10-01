Трушкова (Шарыгина) Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1908
Дата смерти01.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908
Рождение ребёнка
07.12.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трушков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трушков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плишкина Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Трушков Алексей Иванович
Смерть
01.10.1995
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область