Кошкин Яков Иванович Около 1816 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошкин Яков Иванович

Место рождения

Красный Вал, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

14.04.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Вал, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1836 ст.

Жена: Кошкина (Лысова) Марфа Семёновна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1841 ст.

Дочь: Чекушкина (Кошкина) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Кошкина (Лысова) Марфа Семёновна

Красный Вал, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.04.1883
Красный Вал, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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