Кошкин Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смерти14.04.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1836 ст.
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1841 ст.
Дочь: Чекушкина (Кошкина) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Кошкина (Лысова) Марфа Семёновна
Смерть
14.04.1883