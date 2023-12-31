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Фурсов Матвей Матвеев

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Фурсов Матвей Емельянов

Мать: Фурсова Анна Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Фурсов) Афимья Матвеева

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Фурсов Дмитрий Матвеев

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Фурсов Степан Матвеев

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Фурсов Василий Матвеев

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Петрова

Смерть
Неизвестно

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