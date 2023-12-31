Фурсов Матвей Матвеев
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Фурсов Матвей Емельянов
Мать: Фурсова Анна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Фурсов) Афимья Матвеева
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Петрова
Смерть
Неизвестно