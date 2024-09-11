Митюков (Митрофанов) Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюков (Митрофанов) Василий Иванович

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1917

Дата смерти

01.01.1990

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917

Отец: Митюков Иван Дмитревич

Мать: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер - учетчик в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.1990

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