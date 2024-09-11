Митюков (Митрофанов) Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1917
Дата смерти01.01.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917
Отец: Митюков Иван Дмитревич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер - учетчик в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.01.1990