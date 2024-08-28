Буленкова (Гусарова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буленков Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
05.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буленков Александр Аркадьевич
Смерть
Неизвестно