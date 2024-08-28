Буленкова (Гусарова) Нина Михайловна 23.12.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буленкова (Гусарова) Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1928

Отец: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Мать: Гусарова (Евсигнеева) Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буленков Александр Аркадьевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буленков Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
05.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буленков Александр Аркадьевич

Смерть
Неизвестно

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