Сырчин Павел Дмитриев
Место рожденияпоч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1671
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: Сыкчин Дмитрий (Митка) Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сырчина Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1692
Дочь: Бронникова (Сырчина) Параскева Павлова
Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Сырчин Яким Павлов
Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Сырчин Федот (Мл.) Павлов
Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1701
Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Иванова
Смерть
1729