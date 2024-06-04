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Сырчин Павел Дмитриев

Место рождения

поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Сыкчин Дмитрий (Митка) Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырчина Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1692

Дочь: Бронникова (Сырчина) Параскева Павлова

Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Сырчин Федот (Ст) Павлов

Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Сырчин Яким Павлов

Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Сырчин Федот (Мл.) Павлов

Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Иванова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Сырчин Герасим Павлов

Мать ребёнка: Сырчина Евдокия Иванова

Смерть
1729
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния

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