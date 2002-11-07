Байрамов Дамир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайрамов Дамир

Байрамов Дамир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1964

Дата смерти

07.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1964

Отец: Байрамов Нургалий

Мать: Байрамова Язиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 12.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.11.2002
Причина смерти: Убийство

Мы используем куки для улучшения работы сайта.