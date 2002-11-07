Байрамов Дамир
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1964
Дата смерти07.11.2002
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1964
Отец: Байрамов Нургалий
Мать: Байрамова Язиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 12.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.11.2002
Причина смерти: Убийство