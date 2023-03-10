(Ходакова) Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ходакова) Агафья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1817

Муж: Ходаков Кондратий Яковлев

Ф. 1469 Оп. 1 Д. 2 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1806-1820
Рождение ребёнка
12.03.1822

Дочь: Ходакова Авдотья Кондратьева

Отец ребёнка: Ходаков Кондратий Яковлев

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 225 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1822
Смерть
Между 1834 и 1858
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