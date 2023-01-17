Лялина (Котелкина) Лилия Евгеньевна
Место рожденияКиев, Украинская ССР, СССР
Дата рождения11.12.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
11.11.2011
Муж: скрыто настройками приватности
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область