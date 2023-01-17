Лялина (Котелкина) Лилия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина (Котелкина) Лилия Евгеньевна

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Место рождения

Киев, Украинская ССР, СССР

Дата рождения

11.12.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
11.11.2011

Муж: скрыто настройками приватности

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
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