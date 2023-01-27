Беззубова Варвара Ивановна Около 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Беззубова Варвара Ивановна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась Около 1868

умерла 16.09.1903

Супруги
Петухов Андрей СеменовичОколо 1860 г.р.
Дети
(Беззубова) Наталья Андреевна10.08.1903 г.р.
Петухов Павел Андреевич10.08.1903 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Андрей Семенович

Рождение ребёнка
10.08.1903

Сын: Петухов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Петухов Андрей Семенович

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
10.08.1903

Дочь: (Беззубова) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Петухов Андрей Семенович

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
16.09.1903

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