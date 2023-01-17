Беззубова Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубова Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

16.09.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1903

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Петухов Андрей Семенович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1903

Сын: Петухов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Петухов Андрей Семенович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Андрей Семенович

Смерть
16.09.1903
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