Беззубова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти16.09.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1903
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Петухов Андрей Семенович
Рождение ребёнка
10.08.1903
Отец ребёнка: Петухов Андрей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1903