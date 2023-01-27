Беззубова Варвара Ивановна
женский, родилась Около 1868
умерла 16.09.1903
Супруги
Петухов Андрей СеменовичОколо 1860 г.р.
Дети
(Беззубова) Наталья Андреевна10.08.1903 г.р.
Петухов Павел Андреевич10.08.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1903
Отец ребёнка: Петухов Андрей Семенович
Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1903
Дочь: (Беззубова) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Петухов Андрей Семенович
Громково, Богородский, Московская область
Смерть
16.09.1903