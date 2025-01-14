Ведяхина Магдалина Александровна
женский, родилась 22.09.1989, Белгород, город Белгород, Белгородская область
ОтецСкрябин Дмитрий Пантелеймонович04.01.1938 г.р.
МатьСкрябина (Смехова) Вера Алексеевна02.09.1948 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1989
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
31.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Геворкян Тигран Ервандович
Старый Оскол
Родилась в 2:45 ночи