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Брагин Гавриил Иванович

Место рождения

Лузино, Москаленский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Лузино, Москаленский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.04.1895

Дочь: Брагина Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Брагина -- Агрипина Федоровна

запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
01.06.1898

Дочь: Брагина Павла Гавриловна

Мать ребёнка: Брагина -- Агрипина Федоровна

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина -- Агрипина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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