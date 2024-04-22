Брагин Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Рождение ребёнка
01.04.1895
Дочь: Брагина Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Брагина -- Агрипина Федоровна
запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
01.06.1898
Дочь: Брагина Павла Гавриловна
Мать ребёнка: Брагина -- Агрипина Федоровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно