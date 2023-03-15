Трофимова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Иларион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Петр

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Трофимова (Трофимова) Мария

Отец ребёнка: Трофимов Петр

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
1931

Сын: Трофимов Григорий

Отец ребёнка: Трофимов Петр

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
1933

Сын: Трофимов Михаил

Отец ребёнка: Трофимов Петр

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Трофимова (Трофимова) Нина

Отец ребёнка: Трофимов Петр

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
1942

Сын: Трофимов Василий

Отец ребёнка: Трофимов Петр

Смерть
Неизвестно

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