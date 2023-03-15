Трофимова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Иларион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимов Петр
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Трофимова (Трофимова) Мария
Отец ребёнка: Трофимов Петр
Рождение ребёнка
1931
Сын: Трофимов Григорий
Отец ребёнка: Трофимов Петр
Рождение ребёнка
1933
Сын: Трофимов Михаил
Отец ребёнка: Трофимов Петр
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Трофимова (Трофимова) Нина
Отец ребёнка: Трофимов Петр
Рождение ребёнка
1942
Сын: Трофимов Василий
Отец ребёнка: Трофимов Петр
Смерть
Неизвестно