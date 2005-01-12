Рыкунова (Рыкунова) Екатерина
Место рождениясело Горицы Кирилловского района Вологодской области
Дата рождения15.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1978
Отец: Фролов Павел
Мать: Фролова Татьяна
село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
11.07.2003
Муж: Рыкунов Андрей
город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
12.01.2005
Сын: Рыкунов Дмитрий
Отец ребёнка: Рыкунов Андрей
город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
24.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыкунов Андрей
город Вологда
Место жительства
Неизвестно