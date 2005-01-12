Рыкунова (Рыкунова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкунова (Рыкунова) Екатерина

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Место рождения

село Горицы Кирилловского района Вологодской области

Дата рождения

15.10.1978

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1978

Отец: Фролов Павел

Мать: Фролова Татьяна

село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
11.07.2003

Муж: Рыкунов Андрей

город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
12.01.2005

Сын: Рыкунов Дмитрий

Отец ребёнка: Рыкунов Андрей

город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
24.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыкунов Андрей

город Вологда
Место жительства
Неизвестно
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