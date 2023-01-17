Белолюбский Николай Аполлонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолюбский Николай Аполлонович

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Место рождения

Харьков, Украина

Дата рождения

13.03.1845

Дата смерти

04.08.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Украина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.08.1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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