Белолюбский Николай Аполлонович
Место рожденияХарьков, Украина
Дата рождения13.03.1845
Дата смерти04.08.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьков, Украина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.08.1922