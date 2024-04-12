(Тышлек) Евдокия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907
Отец: Тышлек Георгий Михайлович
Мать: Тышлек Акелина Петровна
Крещение
08.03.1907
Николаевская церковь,м/к-1907г.,лист-10,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-11. | Godparents:Новокаракбские поселяне;Федор Филиппович Дели и Любовь Ивановна Делиева
Смерть
Неизвестно