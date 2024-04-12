(Тышлек) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек) Евдокия Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

07.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907

Отец: Тышлек Георгий Михайлович

Мать: Тышлек Акелина Петровна

Крещение
08.03.1907
Николаевская церковь,м/к-1907г.,лист-10,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-11. | Godparents:Новокаракбские поселяне;Федор Филиппович Дели и Любовь Ивановна Делиева
Смерть
Неизвестно
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