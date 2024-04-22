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(Хлопина) Лидия

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Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1964

Отец: Хлопин Александр Иванович

Мать: Хлопина Валентина Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1995

Сын: Хлопин Владислав Александрович

Отец ребёнка: Александр

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

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