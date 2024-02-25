Гильд Петер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильд Петер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Гильд Иоанн

Мать: Гильд (Тегеф) Елизабета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гильд (Гушь) Барбара

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гильд Барбара

Мать ребёнка: Гильд (Маер) Маргарета

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гильд Франц

Мать ребёнка: Гильд (Маер) Маргарета

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гильд Петер

Мать ребёнка: Гильд (Маер) Маргарета

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гильд Иосиф

Мать ребёнка: Гильд (Маер) Маргарета

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гильд Мария Анна

Мать ребёнка: Гильд (Гушь) Барбара

Смерть
Неизвестно

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