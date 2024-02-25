Гильд Петер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Гильд Иоанн
Мать: Гильд (Тегеф) Елизабета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гильд (Гушь) Барбара
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гильд Барбара
Мать ребёнка: Гильд (Маер) Маргарета
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гильд Франц
Мать ребёнка: Гильд (Маер) Маргарета
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гильд Петер
Мать ребёнка: Гильд (Маер) Маргарета
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гильд Иосиф
Мать ребёнка: Гильд (Маер) Маргарета
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гильд Мария Анна
Мать ребёнка: Гильд (Гушь) Барбара
Смерть
Неизвестно