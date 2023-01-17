Тхорик (Гурская) Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхорик (Гурская) Параскева Никифоровна

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Место рождения

д. Доброе, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1903 г.р.

Дети

Добавил:

MB
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Место
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Рождение
Около 1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Доброе, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
14.02.1921

Муж: Тхорик Степан Викентьевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 18 лет | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
03.07.1922

Сын: Тхорик Николай Степанович

Отец ребёнка: Тхорик Степан Викентьевич

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.01.1927

Сын: Тхорик Федор Степанович

Отец ребёнка: Тхорик Степан Викентьевич

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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