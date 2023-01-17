Тхорик (Гурская) Параскева Никифоровна
Место рожденияд. Доброе, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Доброе, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
14.02.1921
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 18 лет | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
03.07.1922
Сын: Тхорик Николай Степанович
Отец ребёнка: Тхорик Степан Викентьевич
Рождение ребёнка
04.01.1927
Отец ребёнка: Тхорик Степан Викентьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно