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Мацкевич Ипполит Антонович

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Место рождения

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Мацкевич Антон Яковлевич

Мать: Мацкевич Екатерина Матвеевна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
08.11.1890

Сын: Мацкевич Михаил Ипполитович

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
12.07.1893

Дочь: Макрина Ипполитовна

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
25.07.1896

Сын: Мацкевич Поликарп Ипполитович

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
16.09.1897

Сын: Мацкевич Кирилл Ипполитович

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
27.02.1900

Дочь: Ольга Ипполитовна

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
14.07.1903

Сын: Мацкевич Александр Ипполитович

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
15.11.1905

Дочь: Юлиания Ипполитовна

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
14.04.1908

Сын: Мацкевич Мартин Ипполитович

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацкевич Елена Федоровна

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