Мацкевич Ипполит Антонович
Место рожденияВидевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Дата рождения1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
08.11.1890
Сын: Мацкевич Михаил Ипполитович
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
12.07.1893
Дочь: Макрина Ипполитовна
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
25.07.1896
Сын: Мацкевич Поликарп Ипполитович
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
16.09.1897
Сын: Мацкевич Кирилл Ипполитович
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
27.02.1900
Дочь: Ольга Ипполитовна
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
14.07.1903
Сын: Мацкевич Александр Ипполитович
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
15.11.1905
Дочь: Юлиания Ипполитовна
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
14.04.1908
Сын: Мацкевич Мартин Ипполитович
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Федоровна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мацкевич Елена Федоровна