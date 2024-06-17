Курзина Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзина Пелагея Кузьминична

Место рождения

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1791 или 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
19.01.1808

Муж: Курзин Василий Федорович

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Курзин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Курзин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Курзин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Курзина) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Курзин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1816 или 1818

Сын: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич

Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Алаев (Курзин) Капитон Васильевич

Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Курзин Исак Васильевич

Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Курзин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Курзина (Курзина) Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Курзин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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