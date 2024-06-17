Курзина Пелагея Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1791 или 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1808
Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Курзин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Курзина) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1816 или 1818
Сын: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич
Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Алаев (Курзин) Капитон Васильевич
Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Курзина (Курзина) Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Курзин Василий Федорович
Смерть
Неизвестно