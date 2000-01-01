Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Паксеваткин Ефим Родионович

Мать: Дарья Максимова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Никифорова

Смерть
Неизвестно
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