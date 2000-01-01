Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Паксеваткин Ефим Родионович
Мать: Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Никифорова
Смерть
Неизвестно