Нугман Усман Улы
Место рожденияд.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рождения1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Усман Гумар Улы
Мать: ?
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейман Нугманович Усманов
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии