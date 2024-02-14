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Нугман Усман Улы

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Усман Гумар Улы

Мать: ?

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейман Нугманович Усманов

Мать ребёнка: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
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