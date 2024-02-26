Калугин Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1952

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1952

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Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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