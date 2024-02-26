Калугин Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1952
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1952
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности