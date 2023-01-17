Корольков Игнатий Семенович
Место рождения
Дата рождения08.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1912
Десятово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.03.1924
Дочь: Федотова Антонина Игнатьевна
Мать ребёнка: Королькова Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно