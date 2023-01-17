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Корольков Игнатий Семенович

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Место рождения

Остальцова, Богородская волость, Томский уезд

Дата рождения

08.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Остальцова, Богородская волость, Томский уезд
Бракосочетание
07.02.1912

Жена: Королькова Евдокия Матвеевна

Десятово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.03.1924

Дочь: Федотова Антонина Игнатьевна

Мать ребёнка: Королькова Евдокия Матвеевна

Остальцова, Богородская волость, Томский уезд
Смерть
Неизвестно
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