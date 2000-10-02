Шантрукова (Смирнова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шантрукова (Смирнова) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1921

Дата смерти

02.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шантруков Александр Павлович

Отец ребёнка: Шантруков Павел Федорович

Рождение ребёнка
07.09.1957

Дочь: Корвин-Кучинская (Шантрукова) Елена Павловна

Отец ребёнка: Шантруков Павел Федорович

Смерть
02.10.2000

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