Шантрукова (Смирнова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1921
Дата смерти02.10.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шантруков Александр Павлович
Отец ребёнка: Шантруков Павел Федорович
Рождение ребёнка
07.09.1957
Дочь: Корвин-Кучинская (Шантрукова) Елена Павловна
Отец ребёнка: Шантруков Павел Федорович
Смерть
02.10.2000