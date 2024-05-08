Филиппов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиппов Александр Иванович

Мать: Ольга

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