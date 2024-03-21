Акимов Анатолий Витальевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1953
Дата смерти21.03.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1953
Бракосочетание
08.05.1978
Рождение ребёнка
07.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимова (Машкова) Ольга Игоревна
Рождение ребёнка
31.07.1983
Дочь: Ершова (Акимова) Юлия Анатольвна
Мать ребёнка: Акимова (Машкова) Ольга Игоревна
Смерть
21.03.2024