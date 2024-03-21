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Акимов Анатолий Витальевич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

15.07.1953

Дата смерти

21.03.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1953

Отец: Акимов Виталий Николаевич

Мать: Акимова (Патракеева) Галина Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
08.05.1978

Жена: Акимова (Машкова) Ольга Игоревна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова (Машкова) Ольга Игоревна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.07.1983

Дочь: Ершова (Акимова) Юлия Анатольвна

Мать ребёнка: Акимова (Машкова) Ольга Игоревна

Смерть
21.03.2024
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

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