Белкин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.07.1864
Дочь: Энгельгардт Анна Михайловна
Мать ребёнка: Белкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нахимова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Белкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Белкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Унковская Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Белкина Анна Федоровна