Иванцова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1936

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Иванцов Иван

Отец ребёнка: Иванцов Сергей

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Иванцов Сергей

Сутяжное (Раздольное), Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцов Сергей

Смерть
После 1936
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