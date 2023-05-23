Иванцова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1908
Сын: Иванцов Иван
Отец ребёнка: Иванцов Сергей
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Иванцов Сергей
Сутяжное (Раздольное), Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванцов Сергей
Смерть
После 1936