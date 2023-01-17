Бушмина Дария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмина Дария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1921 г.р.
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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бушмин Григорий

Отец ребёнка: Бушмин Петр

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушмин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушмин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушмин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмин Петр

Смерть
Неизвестно
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