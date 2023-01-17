Бушмина Дария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бушмин Григорий
Отец ребёнка: Бушмин Петр
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушмин Петр
Смерть
Неизвестно