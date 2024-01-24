Вершинина (Семенищева) Галина Анатольевна
Место рожденияп.Сумчино, Нагорский район, Кировская область
Дата рождения06.10.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1962
п.Сумчино, Нагорский район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Александр Иванович