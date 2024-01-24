Вершинина (Семенищева) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Семенищева) Галина Анатольевна

Место рождения

п.Сумчино, Нагорский район, Кировская область

Дата рождения

06.10.1962

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1962

Отец: Семенищев Анатолий Иванович

Мать: Семенищева Валентина Анатольевна

п.Сумчино, Нагорский район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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