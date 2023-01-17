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Колесников Константин Яковлевич

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Место рождения

Подгорное, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорное, Валуйский, Белгородская область
уроженец Воронежской губернии
Бракосочетание
Вычислено 1892 ст.

Жена: Колесникова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Сын: Колесников Никита Константинович

Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1904 ст.

Сын: Колесников Григорий Константинович

Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна

Место жительства
С 1907 ст.
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1908 ст.

Сын: Колесников Николай Константинович

Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.03.1910 ст.

Сын: Колесников Яков Константинович

Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1915 ст.

Сын: Колесников Александр Константинович

Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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