Колесников Константин Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
уроженец Воронежской губернии
Бракосочетание
Вычислено 1892 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Сын: Колесников Никита Константинович
Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1904 ст.
Сын: Колесников Григорий Константинович
Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна
Место жительства
С 1907 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1908 ст.
Сын: Колесников Николай Константинович
Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1910 ст.
Сын: Колесников Яков Константинович
Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1915 ст.
Сын: Колесников Александр Константинович
Мать ребёнка: Колесникова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно