Станкевич (Станкевич) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
19.12.1931
Дочь: Добрынина Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Каленов Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каленов Евгений Николаевич
Смерть
Неизвестно