Станкевич (Станкевич) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич (Станкевич) Мария Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Станкевич Алексей Иванович

Мать: Станкевич Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.12.1931

Дочь: Добрынина Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Каленов Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каленов Евгений Николаевич

Смерть
Неизвестно
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