Сагитова Минзифа Мухаматовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти10.10.1988
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Бикмухаметов Мухамат
Мать: Бикмухаметова Латыфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагитов Назиулла
Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагитов Миньяхмат
Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагитова Назифа
Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагитов Сайфутдин
Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагитов Рашит
Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагитова Назифа
Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович
Рождение ребёнка
10.08.1946
Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Амашева Минбанат Абдулловна
Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович
Смерть
10.10.1988