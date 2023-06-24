Сагитова Минзифа Мухаматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитова Минзифа Мухаматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

10.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Бикмухаметов Мухамат

Мать: Бикмухаметова Латыфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагитов Назиулла

Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагитов Миньяхмат

Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагитова Назифа

Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагитов Сайфутдин

Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагитов Рашит

Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагитова Назифа

Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович

Рождение ребёнка
10.08.1946

Сын: Сагитов Рашит Абдуллович

Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович

Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Амашева Минбанат Абдулловна

Отец ребёнка: Сагитов Абдулла Шарафутдинович

Смерть
10.10.1988

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