Делиев Федор Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Делиева Кондрат Федорович
Мать: ?
Бракосочетание
Около 1905
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Делиева Кириакия Федоровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Делиева Кириакия Федоровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Иглия Федоровна
Мать ребёнка: Делиева Кириакия Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Делиева Григорий Федорович
Мать ребёнка: Делиева Кириакия Федоровна
Смерть
Неизвестно