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Делиев Федор Кондратьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Делиева Кондрат Федорович

Мать: ?

Бракосочетание
Около 1905

Жена: Делиева Кириакия Федоровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Делиева Кириакия Федоровна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Делиева Кириакия Федоровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Иглия Федоровна

Мать ребёнка: Делиева Кириакия Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Делиева Григорий Федорович

Мать ребёнка: Делиева Кириакия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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