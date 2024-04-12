Кряквина Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Евдокия Павловна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Кряквин Онисим Тимофеевич

Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кряквин Архип Тимофеевич

Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кряквин Нестор Тимофеевич

Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряквин Тимофей Антонович

Смерть
Неизвестно
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