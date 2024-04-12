Кряквина Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кряквин Онисим Тимофеевич
Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кряквин Нестор Тимофеевич
Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Кряквин Тимофей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно