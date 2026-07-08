(Ван Бруссел) КЛАСИНА ЖОЗЕФИНА АННА
женский, родилась 01.02.1808
умерла 31.10.1857
ОтецВан Бруссел ХРИСТИАН ЯН1777 г.р.
Мать(Стассенс) АДЕЛАИДА1786 г.р.
Супруги
Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)02.05.1812 г.р.
Дети
Эрлангер МАКСИМ МАКСИМОВИЧ30.11.1835 г.р.
Эрлангер АНТОН МАКСИМОВИЧ1839 г.р.Показать еще 3
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Рождение
01.02.1808
Отец: Ван Бруссел ХРИСТИАН ЯН
Мать: (Стассенс) АДЕЛАИДА
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
30.11.1835
Сын: Эрлангер МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Эрлангер АНТОН МАКСИМОВИЧ
Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)
Рождение ребёнка
19.01.1842
Сын: Эрлангер ГУСТАВ МАКСИМОВИЧ
Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)
Рождение ребёнка
1844
Сын: Эрлангер АЛЬФРЕД МАКСИМОВИЧ
Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)
Смерть
31.10.1857