(Ван Бруссел) КЛАСИНА ЖОЗЕФИНА АННА 01.02.1808 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ван Бруссел) КЛАСИНА ЖОЗЕФИНА АННА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 01.02.1808

умерла 31.10.1857

Отец
Ван Бруссел ХРИСТИАН ЯН1777 г.р.
Мать
(Стассенс) АДЕЛАИДА1786 г.р.
Супруги
Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)02.05.1812 г.р.
Дети
Эрлангер МАКСИМ МАКСИМОВИЧ30.11.1835 г.р.
Эрлангер АНТОН МАКСИМОВИЧ1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1808

Отец: Ван Бруссел ХРИСТИАН ЯН

Мать: (Стассенс) АДЕЛАИДА

Бракосочетание
1834

Муж: Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)

Рождение ребёнка
30.11.1835

Сын: Эрлангер МАКСИМ МАКСИМОВИЧ

Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)

Рождение ребёнка
1839

Сын: Эрлангер АНТОН МАКСИМОВИЧ

Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Эрлангер ПЁТР МАКСИМОВИЧ

Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)

Рождение ребёнка
19.01.1842

Сын: Эрлангер ГУСТАВ МАКСИМОВИЧ

Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)

Рождение ребёнка
1844

Сын: Эрлангер АЛЬФРЕД МАКСИМОВИЧ

Отец ребёнка: Эрлангер МАКСИМИЛИАН (Макс)

Смерть
31.10.1857

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