Соловьева Матрона Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Матрона Онисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Соловьев Петр Ильич

Отец ребёнка: Соловьев Илья Федоров

Рождение ребёнка
17.02.1883

Дочь: Горелова Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Соловьев Илья Федоров

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аниканова Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Соловьев Илья Федоров

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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