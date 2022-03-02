Гвардионова (Радул) Харитина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвардионова (Радул) Харитина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: Радул Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мунтян Иван Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.09.1935

Сын: Гвардионов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Гвардионов Кузьма Артемович

Рождение ребёнка
21.08.1941

Дочь: Романенко Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Гвардионов Кузьма Артемович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Кучерявая Лидия Павловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвардионов Кузьма Артемович

Смерть
1995
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